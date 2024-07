Mosca. Putin a Orban: stop guerra se Ucraina cede le quattro regioni occupate dai russi e non entra in Nato

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al primo ministro ungherese Viktor Orban di essere pronto a discutere con lui i “dettagli” delle sue proposte per la pace in Ucraina, ricevendolo oggi al Cremlino. Putin ha fatto riferimento al suo recente discorso al ministero degli Esteri, in cui ha affermato che Mosca è pronta a cessare le ostilità se gli ucraini ritireranno le truppe dalle quattro regioni rivendicate dalla Russia e si impegneranno a non entrare nella Nato.

Le quattro regioni escludendo implicitamente mire su altre, tra cui Odessa – sono Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Di queste, solo Lugansk è controllata quasi per intero dai russi, che da mesi continuano ad avanzare anche in quella di Donetsk.

Budapest si è ripetutamente opposta all’adesione dell’Ucraina alla NATO e all’UE, alle sanzioni contro la Russia, ha minato gli sforzi di aiuto dell’Occidente all’Ucraina e ha mantenuto strette relazioni con Mosca per tutta la durata della guerra su vasta scala.

Orban e Putin hanno tenuto dei colloqui a Pechino nell’ottobre 2023 al Belt and Road Forum. Il primo ministro ungherese è stato l’unico leader dell’Unione Europea a partecipare al summit.

La prospettiva di un viaggio di Orbán in Russia, soprattutto dopo che l’Ungheria aveva appena acquisito la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea, ha suscitato polemiche.

Il presidente del Consiglio dell’Unione europea, Charles Michel, ha affermato che l’Ungheria, nel suo ruolo di attuale presidenza di turno del Consiglio dell’UE, ” non ha alcun mandato per interagire con la Russia a nome dell’UE”.

L’UE ha inoltre sottolineato che la visita di Orbán in Russia ” non rappresentava in alcun modo l’UE “.

Josep Borrell, il massimo diplomatico dell’UE, ha scritto su X che il viaggio “rientra esclusivamente nelle relazioni bilaterali tra Ungheria e Russia”.

Altri leader europei hanno commentato la visita di Orbán.

“Orban è in visita a Mosca. L’appeasement non fermerà Putin “, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

“Solo l’unità e la determinazione apriranno la strada a una pace globale, giusta e duratura in Ucraina”.

Il Ministero degli Esteri ucraino ha ribadito questo sentimento, affermando che “la decisione di effettuare questo viaggio è stata presa dalla parte ungherese senza l’accordo o il coordinamento dell’Ucraina”.

In un’intervista rilasciata al quotidiano ungherese Telex il 5 luglio, Orbán ha ammesso di non avere il mandato per tenere colloqui di pace, ma ha affermato che l’Ungheria potrebbe essere ” un valido strumento nelle mani delle persone che vogliono la pace”.

“È difficile misurare l’impatto di un simile incontro (sui colloqui di pace). L’Ungheria deve conoscere il suo posto e il suo peso, e i colloqui di pace saranno gestiti da paesi più grandi”, ha aggiunto Orban.

In un post pubblicato su X in precedenza, Orbán aveva affermato: “Non si può fare la pace stando comodamente seduti in poltrona a Bruxelles”.

Anche Joseph Borrell ha criticato la visita.

In un post su X, il premier svedese Ulf Kristersson ha scritto che “il primo ministro ungherese Viktor Orbán è irresponsabile e sleale se usa la presidenza ungherese dell’Ue per visitare Mosca e il presidente Putin. È un segnale sbagliato per il mondo esterno e una presa in giro del popolo ucraino che lotta per la propria libertà. Orbán è solo, non parla a nome dell’Unione europea e non parla a nome di tutti gli altri capi di Stato e di governo”.