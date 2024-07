Casini: “Meloni voti Von der Leyen per il bene dell’Italia”

AgenPress. “Mi auguro che la Meloni sappia distinguere tra il suo ruolo di leader di un grande Paese e il ruolo politico di leader dei conservatori, e che votino la Von der Leyen, perché questo è nell’interesse del nostro Paese. Così com’è interesse italiano avere un Commissario di peso che venga rispettato in Europa, in primis dalla Von der Leyen, che possa avere il ruolo di vicepresidente della Commissione e che abbia un dicastero economico importante. Serve all’Italia”.

“VON DER LEYEN, ATTENZIONE AL VOTO SEGRETO”

“Non sarei molto sereno se fossi nella Von der Leyen, perché il voto segreto al Parlamento europeo ha diverse insidie, in particolare in un momento di insoddisfazione perché certe forze politiche non sono contente degli equilibri trovati in Europa”.

“IL CENTROSINISTRA ITALIANO FACCIA COME IL REGNO UNITO, NON PRENDA ISPIRAZIONE DALLA FRANCIA”

“L’opposizione italiana non può prendere ispirazione da quanto sta accadendo in Francia, perché la sinistra di Mélenchon e di Macron non possono fare insieme un governo, ma solo impedire a Le Pen di governare. È un disperato tentativo di evitare il tanto peggio”.

“L’ispirazione potrebbe arrivare dal Regno Unito: laddove la sinistra diventa centrosinistra credibile dopo i danni dei conservatori che hanno favorito la Brexit, che è stato il più grande disastro per la GB, si è visto che cosa può fare un riformismo serio”, ha aggiunto Casini.

Lo ha dichiarato Pier Ferdinando Casini intervenendo a “Il Punto G” condotto da Giuliano Guida Bardi sulla FM di Giornale Radio.