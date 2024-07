Francia. Exit poll. Sinistra al primo posto, Macron secondo, Le Pen terza. Nessuno ha la maggioranza assoluta

AgenPress – Secondo il sondaggio della tv pubblica France 2, il Nuovo Fronte Popolare di sinistra è in testa alle elezioni legislative e si attesta fra 172 e 192 seggi. Ensemble, i macroniani, sono a 150-170 seggi, mentre il Rassemblement National di Marine Le Pen è al terzo posto, a 132-152. Completamente ribaltati, se i dati fossero confermati, i risultati del primo turno. Nessuno dei tre blocchi principali ottiene la maggioranza assoluta.

Il Nuovo Fronte Popolare è in testa in Francia anche secondo un sondaggio IFOP per TF1, seguito da Ensemble (macronisti) fra 150 e 180 seggi e il Rassemblement National di Marine Le Pen al terzo posto fra 120 e 150 seggi.