Mosca. Mandato di arresto in contumacia contro Yulia Navalnaya, vedova di Alexey Navalny. “Putin è un assassino”

AgenPress – Il tribunale distrettuale Basmanny di Mosca ha ordinato l’arresto di Navalnaya con l’accusa di presunto coinvolgimento in un gruppo estremista vedova di Alexey Navalny, il più feroce nemico politico del presidente russo Vladimir Putin, morto a febbraio in una colonia penale artica mentre scontava una condanna a 19 anni per accuse di estremismo che aveva condannato come motivate politicamente. Le autorità hanno affermato che si è ammalato dopo una passeggiata, ma non hanno fornito altri dettagli sulla morte di Navalny.

Navalny è stato imprigionato dopo essere tornato a Mosca nel gennaio 2021 dalla Germania, dove si stava riprendendo dall’avvelenamento da agente nervino del 2020 di cui ha attribuito la colpa al Cremlino.

Navalnaya ha accusato Putin della morte del marito e ha giurato di continuare le sue attività. I ​​funzionari russi hanno negato con veemenza il coinvolgimento nell’avvelenamento e nella morte.

Yulia Navalnaya non ha fatto mancare la sua reazione. Con un durissimo post su X la vedova Navalny ha scritto che “Vladimir Putin è un assassino e un criminale di guerra” raccomandando ai giornalisti di non dimenticare di scriverlo. “Il suo posto è in prigione” continua il post “e non da qualche parte all’Aia, in un’accogliente cella con TV, ma in Russia – nella stessa colonia e nella stessa cella di 2 x 3 metri in cui ha ucciso Alexei”.

La sua portavoce, Kira Yarmysh, in un post sulla piattaforma di social media X ha descritto la sentenza della corte come un riconoscimento dei “meriti” di Navalnaya.

Le autorità russe non hanno specificato le accuse contro Navalnaya. Sembrano essere correlate alle autorità che hanno designato la Fondazione per la lotta alla corruzione di Navalny come un’organizzazione estremista. La sentenza della corte del 2021 che ha messo fuori legge il gruppo di Navalny ha costretto i suoi stretti collaboratori e membri del team a lasciare la Russia.

Negli ultimi mesi, diversi giornalisti sono stati incarcerati con accuse simili in relazione alla loro copertura di Navalny.

La repressione del Cremlino contro gli attivisti dell’opposizione, i giornalisti indipendenti e i comuni cittadini russi critici nei suoi confronti si è intensificata dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022.