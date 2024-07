Violenza donne, Nappi (Lega): appello a Istituzioni per tutelare Federica

AgenPress. “Sono profondamente scosso nell’apprendere la terribile vicenda di Federica D’Orazio, la 35enne di Bacoli che da oltre un anno e mezzo è vittima di una vera e propria persecuzione da parte del suo ex compagno, denunciato a più riprese per stalking, aggressione, violenza, minacce di morte. Rilancio l’appello del papà di Federica e mi rivolgo alle Istituzioni preposte affinché tengano alta l’attenzione e si attuino tutte le misure necessarie per evitare l’ennesimo femminicidio. Si agisca subito prima che sia troppo tardi”.

Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.