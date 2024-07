Ex Ilva, via libera al prestito ponte di 320 milioni. Cirio e Chiorino: “Conferma che la strada intrapresa è quella giusta”

Così il presidente e il vice presidente della Regione Piemonte: “Questa notizia è il primo indispensabile step verso la tanto auspicata ripartenza attesa da tutti i lavoratori”

AgenPress. “Il via libera della Commissione Europea al prestito ponte di 320 milioni di euro per Acciaierie d’Italia è la notizia che aspettavamo ed è la conferma che la strada intrapresa dal Governo Meloni è quella giusta: il piano industriale per l’ex Ilva predisposto dai commissari è sostenibile e ora il Governo può proseguire nel percorso di rilancio degli stabilimenti del gruppo che in Piemonte dà lavoro a oltre 600 persone, oltre all’indotto. Proprio ieri abbiamo fatto il punto con il ministro Urso sulla situazione degli stabilimenti di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara, e gli abbiamo consegnato il documento condiviso con gli enti locali e le rappresentanze dei lavoratori per ribadire la priorità alla definizione di un piano industriale e contestualmente dell’attivazione dell’integrazione salariale. Crediamo fortemente che l’ex ilva possa ripartire: questa notizia è il primo indispensabile step verso la tanto auspicata ripartenza attesa da tutti i lavoratori“.

Lo dichiarano in una nota Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ed Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte.