Capone (UGL): “Occupazione in crescita grazie al rafforzamento dei percorsi di formazione”

AgenPress. “I dati diffusi dall’INPS fotografano un mercato del lavoro in netta ripresa, con un saldo positivo registrato a dicembre 2024 pari a +375.000 posti di lavoro nel settore privato rispetto all’anno precedente, di cui ben 315.000 a tempo indeterminato. Questi numeri dimostrano l’efficacia delle politiche messe in campo dal Governo, con una crescita occupazionale che interessa in modo trasversale diversi settori produttivi.

È particolarmente significativo il fatto che il 75% dei nuovi contratti sia a tempo indeterminato. L’incremento di quasi 2 milioni di contratti rispetto al 2019, con aumento rilevante nei settori delle costruzioni (+371.383), commercio (+292.366) e ristorazione (+247.120), testimonia una dinamica di consolidamento e sviluppo del mercato del lavoro. Un contributo decisivo è arrivato anche dal potenziamento delle politiche attive e dal successo della piattaforma di supporto alla formazione e al lavoro.

Questi strumenti hanno favorito un importante matching tra domanda e offerta di impiego, attraverso percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale, sostenendo l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. L’UGL guarda con favore a tali interventi, consapevole che c’è ancora strada da fare, ma la direzione è quella giusta per garantire stabilità e crescita occupazionale”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito ai dati INPS sul mercato del lavoro.