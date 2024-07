Usa 2024. Trump: l’Europa ci dovrà rimborsare “quasi 200 mld di dollari” di munizioni inviate all’Ucraina

AgenPress – L’ex presidente repubblicano Donald Trump sta pianificando di modificare radicalmente i rapporti tra gli Stati Uniti e la NATO qualora dovesse vincere un secondo mandato di quattro anni.

Durante la campagna elettorale, ha anche proposto di inviare le forze armate in Messico per combattere i cartelli della droga e di imporre tariffe doganali elevate sia ad amici che a nemici.

Ecco uno sguardo alle proposte di politica estera che Trump si è impegnato a istituire se dovesse vincere le elezioni presidenziali del 2024.

Trump ha affermato che sotto la sua presidenza, l’America avrebbe riconsiderato radicalmente , apre una nuova scheda. “Lo scopo e la missione della NATO”. Ha anche affermato che avrebbe chiesto all’Europa di rimborsare gli Stati Uniti per “quasi 200 miliardi di dollari” di munizioni inviate all’Ucraina e non si è impegnato a inviare ulteriori aiuti alla nazione dell’Europa orientale se fosse eletto. Verso la fine del suo mandato, Trump ha tagliato i fondi destinati alla difesa della NATO e si è spesso lamentato del fatto che l’America stesse pagando più del dovuto.

Sulla guerra in Ucraina, dice che avrebbe risolto il conflitto anche prima di entrare in carica a gennaio. Sebbene abbia avanzato poche proposte politiche concrete, ha detto a Reuters in un’intervista l’anno scorso che l’Ucraina potrebbe dover cedere parte del territorio per raggiungere un accordo di pace. Due consiglieri di Trump hanno detto a Reuters a giugno di avergli presentato un piano per porre fine alla guerra in Ucraina subordinando qualsiasi ulteriore aiuto in armi all’alleato dell’Europa orientale all’accettazione di Kiev di sedersi con Mosca per colloqui di pace.

Sebbene Trump avesse fatto capire all’inizio di aprile che sarebbe stato disponibile a inviare ulteriori aiuti all’Ucraina sotto forma di prestito, è rimasto per lo più in silenzio sulla questione durante le controverse negoziazioni del Congresso su un pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari, in uscita più avanti nello stesso mese. Trump minaccia spesso di imporre nuovi dazi o restrizioni commerciali sulla Cina, nonché su alcuni alleati europei. La sua proposta di Trump Reciprocal Trade Act , apre una nuova scheda gli darebbe ampia discrezionalità nell’aumentare le tariffe di ritorsione sui paesi quando si accerta che hanno eretto barriere commerciali proprie. Ha anche lanciato l’idea di una tariffa universale del 10%, che potrebbe sconvolgere i mercati internazionali.