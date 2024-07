Ue. Salvini accusa di “inciucio” la rielezione di Ursula von der Leyen. Noi “a testa alta, solo e soltanto in difesa degli italiani”

AgenPress – “Con la complicità dell’ennesimo inciucio, eletta Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea. Un altro schiaffo a colpi di nuove tasse green, sbarchi e guerra, contro il voto di milioni di cittadini che chiedevano un cambiamento netto a Bruxelles”.

Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. “La Lega ha votato NO e, insieme ai Patrioti (terzo gruppo all’Europarlamento) non starà a guardare, difendendo a tutti i costi la sicurezza, il lavoro e l’orgoglio degli italiani”.

“No, no e ancora no. Come promesso ai milioni di italiani che ci hanno dato fiducia, la Lega oggi a Strasburgo ha votato no all’inciucio con le sinistre, a una commissione von der Leyen che propone guerra, sbarchi di clandestini e auto elettriche cinesi per tuti dal 2035. Difenderemo – aggiunge – il lavoro, la famiglia, la sicurezza il futuro dell’Unione europea e dei nostri figli. Insieme ai nostri alleati siamo il terzo gruppo al Parlamento europeo, i Patrioti: non possono comprarci, non possono costringerci a chinare la testa. Con orgoglio, a testa alta, solo e soltanto in difesa degli italiani”.