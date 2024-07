ATAC, Metro A: intensificati lavori sulla linea nel periodo estivo

La linea verrà sostituita con bus dal 10 al 25 agosto fra Termini e Battistini

Anticipate le attività previste sugli impianti di traslazione nel 2025 a Furio Camillo

AgenPress. ATAC intensificherà le attività di cantiere nella Metro A nel corso del periodo estivo, quando la domanda di trasporto sulla metro diminuisce di circa il 70 per cento, per svolgere alcune lavorazioni di particolare complessità che richiedono una continuità di intervento non compatibile con le normali chiusure serali. In particolare, su una parte del tracciato, sarà installato il nuovo tipo di armamento “Ballast-less”, al posto di traverse e pietrisco, e saranno migliorate le impermeabilizzazioni delle banchine nelle stazioni oggetto di restyling.

La messa in opera del nuovo armamento, che consentirà di migliorare nel corso degli anni il piano manutentivo, richiedendo tempi più lunghi per le diverse fasi di lavorazione, anche considerata la distanza crescente rispetto al deposito dal quale partono i mezzi d’opera con le nuove campate da posare, verrà efficientata grazie al periodo esteso di chiusura che aumenterà la produttività del cantiere.

Per consentire le esecuzioni delle attività, considerando che sono in corso sia lavori di rinnovo delle stazioni che dei binari, la tratta fra Termini e Battistini sarà sostituita con bus fra il 10 e il 25 agosto. Il resto della linea sarà regolarmente in servizio, osservando la chiusura serale alle 21 da domenica a giovedì, e l’orario normale fino all’1.30 il venerdì e il sabato.

Nell’ambito di questa nuova pianificazione è stato deciso anche di anticipare a quest’anno le attività previste per il 2025 sulla stazione di Furio Camillo, per la quale era in programma la revisione speciale degli impianti di traslazione. Si tratta di lavori analoghi a quelli già svolti nella fermata Vittorio Emanuele della linea A. Questa decisione permetterà di tenere la stazione aperta nell’anno giubilare, quando si prevede un notevole aumento dei flussi di viaggiatori. Furio Camillo chiuderà dal prossimo 19 agosto e riaprirà il 7 novembre.

Si ricorda che i lavori di rinnovo dei binari si concluderanno entro l’apertura dell’anno giubilare, ai primi di dicembre. Le stazioni oggetto di intervento, Spagna, Ottaviano e Furio Camillo, riapriranno fra ottobre e novembre.