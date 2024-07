AgenPress. Manifestanti anti-Israele sono arrivati a Washington in vista del discorso del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu al Congresso.

Un dimostrante, con il volto coperto, è stato notato mentre portava quella che sembrava essere la bandiera del gruppo terroristico Hamas.

Numerosi cartelli con il volto di Netanyahu , etichettandolo come “criminale di guerra ricercato”. In altre scritte sui cartelli si legge: “Fermiamo il genocidio”, “Smettiamo di armare Israele” e “Fine a tutti gli aiuti statunitensi”. “Bibi, Bibi, non abbiamo finito! L’intifada è appena iniziata!” gridavano alcuni dimostranti, riferendosi a Netanyahu con il suo soprannome.

Secondo quanto riportato da alcuni media, la polizia ha arrestato alcune persone nei pressi del Campidoglio degli Stati Uniti.