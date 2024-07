Fonti Gaza. Raid israeliano su una scuola, 30 vittime, 100 feriti. Idf: era un centro di comando di Hamas

AgenPress – Almeno 30 persone sono state uccise e oltre 100 ferite in un attacco aereo israeliano su una scuola a Deir-al Balah, nella parte centrale di Gaza, secondo il Ministero della Salute palestinese a Gaza.

L’esercito israeliano aveva lanciato l’attacco per distruggere un centro di comando e controllo di Hamas all’interno del complesso.

La maggior parte delle vittime della scuola arrivate all’ospedale dei martiri di Al-Aqsa in seguito all’attacco erano donne e bambini, secondo il dottor Khalil Al-Daqran, portavoce dell’ospedale. Più di 4.000 sfollati sono stati ospitati nella scuola, ha affermato la Difesa civile palestinese.

L’attacco è avvenuto subito dopo che l’esercito israeliano aveva emesso nuovi ordini di evacuazione più a sud, nella città di Khan Younis, dove Israele aveva lanciato una nuova offensiva all’inizio della settimana, che ha ucciso decine di palestinesi.

L’esercito israeliano ha detto di aver colpito in base ad informazioni di intelligence “terroristi che operavano in un centro di comando e controllo di Hamas nel complesso scolastico di Khadija” nel centro della Strscia.

“I terroristi di Hamas – ha spiegato il portavoce militare – usavano il complesso come nascondiglio per dirigere e programmare numerosi attacchi contro i soldati e Israele”. “Al tempo stesso – ha proseguito la fonte – i terroristi avevano sviluppato e immagazzinato grandi quantità di armi nel complesso”. Dopo aver ricordato che prima dell’attacco sono assunti passi per “mitigare il rischio di danneggiare i civili”, il portavoce ha spiegato che “questo è un altro esempio della sistematica violazione da parte di Hamas delle leggi internazionali e dello sfruttamento dei civili come scudi umani”.