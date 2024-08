Approvato emendamento su bodycam per la Polizia. Paoloni (SAP): importante svolta, è strumento di tutela e trasparenza

AgenPress. “È stato approvato in via definitiva dalle commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera l’emendamento che prevede l’uso delle bodycam per gli appartenenti alle forze di polizia durante le attività di servizio.

Si tratta di una notizia particolarmente importante in quanto le telecamere sono uno strumento per dare trasparenza all’attività di polizia. Finalmente strumentalizzazioni e false denunce non avranno più terreno fertile, poiché quanto accaduto durante gli interventi di polizia potrà essere verificato dalle registrazioni”.

Ad affermarlo è il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni.

“Rivolgiamo il nostro apprezzamento sia al Parlamento che al Governo, poiché sta mantenendo gli impegni presentati nel proprio programma. Fondamentale è stato il sostegno fornito dal Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni”, precisa Paoloni ricordando che: “L’utilizzo delle bodycam, delle telecamere sulle auto di servizio e negli uffici dove operiamo con persone sottoposte a misure di polizia è una storica battaglia del SAP iniziata oltre 10 anni fa, ossia quando regalammo migliaia di spy pen ai nostri associati per videofonoregistrare gli interventi di servizio”.

“Finalmente, se da una parte ai cittadini sarà garantita massima trasparenza – conclude Paoloni – dall’altra le forze dell’ordine avranno uno strumento di tutela contro le false denunce e le strumentalizzazioni”.