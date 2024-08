Usa 2024. Faccia a faccia Trump e Harris il 4 settembre. Il Tycoon attacca: non può essere presidente: è un’incompetente

AgenPress – Secondo un post su Truth Social l’ex presidente Donald Trump ha dichiarato di aver accettato l’offerta di Fox News di discutere con la vicepresidente Kamala Harris il 4 settembre.

“Ho concordato con Fox News di discutere con Kamala Harris mercoledì 4 settembre”, ha scritto su Truth Social. Nel post, Trump ha affermato che il dibattito di ABC News, programmato per il 10 settembre, era stato “terminato in quanto Biden non sarà più un partecipante”.

Tuttavia, l’invito al dibattito di ABC News, accettato da Trump e Biden a maggio, resta ancora aperto e la scorsa settimana Harris ha dichiarato che avrebbe partecipato.

“Donald Trump sta scappando spaventato e sta cercando di tirarsi indietro dal dibattito a cui aveva già acconsentito e sta correndo dritto alla Fox News per farsi salvare. Deve smetterla di fare giochetti e presentarsi al dibattito a cui si era già impegnato il 10 settembre”, ha affermato in una dichiarazione il direttore delle comunicazioni della campagna di Harris, Michael Tyler. “Il vicepresidente sarà lì in un modo o nell’altro per cogliere l’occasione di parlare a un pubblico nazionale in prima serata. Siamo lieti di discutere di altri dibattiti dopo quello a cui entrambe le campagne hanno già acconsentito. Il signor Anytime, anywhere, anyplace non dovrebbe avere problemi a meno che non sia troppo spaventato per presentarsi il 10”.

“Voglio fare un dibattito. Ma posso anche dire questo. Tutti sanno chi sono. E ora la gente sa chi è lei”, ha detto Trump in un’intervista a Fox News lunedì scorso.

“Potremmo scivolare in una nuova grande depressione e nella terza guerra mondiale. Con Kamala Harris l’economia crollerà come nel 2019”, ha detto Donald Trump nel corso di un comizio ad Atlanta, nella stessa arena usata dalla vicepresidente nei giorni scorsi. L’ex presidente definisce Harris una “socialista che ha distrutto San Francisco”.

Kamala Harris “non vuole farvi mangiare la carne rossa, vuole disfarsi delle vostre mucche. Se vince sarà caos e criminalità”, ha aggiunto l’ex presidente, definendo Harris un “disastro che ha distrutto il nostro Paese”.

“Non possiamo avere Kamala Harris come presidente: è un’incompetente”, ha aggiunto congratulandosi con Vladimir Putin per la vittoria ottenuta nello scambio di prigionieri.

Trump ha già saltato i dibattiti in passato e non ha preso parte a nessuno dei dibattiti delle primarie presidenziali repubblicane del 2024.

Nel frattempo, Trump e Harris hanno dato il via a una guerra pubblicitaria prendendosi di mira a vicenda negli stati chiave, con Harris che ha lanciato un blitz pubblicitario di tre settimane da 50 milioni di dollari in vista della Convention nazionale democratica, mentre Trump ha riservato 12 milioni di dollari di spazio in onda in Pennsylvania, Georgia, Michigan, Arizona, Nevada e Wisconsin, secondo AdImpact.