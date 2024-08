UMEM (Unione Medica Euromediterranea) annuncia l’elezione del nuovo organigramma composto da 500 professionisti da 120 paesi. Rieletto Presidente Internazionale il Prof. Foad Aodi

AgenPress. UMEM (Unione Medica Euromediterranea) annuncia la formazione della nuova struttura organizzativa e del nuovo consiglio direttivo con a capo il Presidente Internazionale, Prof. Foad Aodi. L’organigramma comprende più di 500 professionisti della sanità e i rappresentanti Umem in 120 paesi: si tratta di valenti professionisti sanitari che lavorano quotidianamente per conto degli Ordini dei Medici del proprio paese e delle loro associazioni, ognuno con la propria specializzazione.

Come detto, l’organigramma e il Consiglio Direttivo dell’Umem sono stati eletti nelle ultime settimane, tra i rappresentanti in 120 paesi arabi e di altre nazioni.

Ecco il risultato delle elezioni.

Fondatore e Presidente di Umem, Unione Medica Euromediterranea è stato eletto il Prof. Foad Aodi, esperto di salute globale, Presidente di Amsi, Associazione Medici di Origini Straniera in Italia, del Movimento Internazionale Uniti per Unire, di Co-mai, Comunità del Mondo Arabo in Italia, direttore sanitario e portavoce della Nazionale del Regno delle due Sicilie, corrispondente dall’Italia per Agenzie di Stampa, giornali e Tv di Paesi Arabi e del Golfo, nonché docente all’Università di Tor Vergata e già 4 volte Consigliere dell’Ordine di Roma e membro registro esperti della Fnomceo e ancora direttore sanitario del Centro Medico Iris Italia.

Vicepresidente Senior 1 – Abdul Mohsen Al-Shammari (Kuwait), Direttore dell’Agenzia internazionale di informazione del Kuwait ed esperto in sanità e affari sanitari e sociali internazionali.

Vicepresidente Senior 2 – Dott.ssa Hala Foad, rappresentante di Umem in Egitto. Medico e personalità di spicco per i media internazionale, specializzata in dermatologia estetica e laser, lavora anche, da tempo, come giornalista per numerose testate e siti web mondiali, tra cui Celebrity Secrets, Egypt News 24.

E’ anche Vicepresidente dell’Autorità suprema per la stampa e i media nel suo Paese e coordinatrice generale e portavoce ufficiale dell’Assemblea suprema degli intellettuali e accademici arabi.

Ha un proprio canale YouTube che si occupa di programmi di medicina, culturali e sociali, è formatrice nel campo dello sviluppo umano e della preparazione e presentazione radiofonica e televisiva. Ha pubblicato libri in formato cartaceo ed elettronico, come: “Il sesso tra cultura e pornografia” e “La leadership è un’arte e una competenza”.

Ha conseguito una laurea in Medicina e Chirurgia, con una tesi in cardiologia dal titolo (Insufficienza coronarica precoce dopo trombosi dell’arteria coronaria – prevalenza e significato dell’insufficienza registrata dal cardiologo dinamico).

Laureata in medicina, specializzazione in dermatologia estetica e laser, seconda laurea in giornalismo presso la Facoltà di informazione dell’Università del Cairo, master e dottorato in giornalismo presso la John Heaver Academy. Dottorato onorario del Consiglio supremo degli intellettuali e accademici arabi in associazione con l’American Board e la Skyjet.

Ha lavorato in molti ospedali privati, pronto soccorsi e terapia intensiva, e ha partecipato a numerose conferenze e presentato articoli scientifici in Egitto, Kuwait e Cina.

Ha lavorato ancora per giornali prestigiosi quali Al-Nahar e Al-Khamis, e la rivista kuwaitiana Altaf. Ha presentato numerosi programmi medici e sociali sui canali satellitari. Ha inoltre ottenuto una licenza di formazione dal Consiglio arabo-americano per la qualità e l’accreditamento in conformità con gli standard di qualità internazionali.

Segretario Generale – Professor Raif Reda (Libano), specializzato in urologia, presidente dell’Associazione medica sociale libanese e membro del Sindacato medico libanese.

E’ Presidente dell’Associazione medica sociale libanese, rappresentante dell’Associazione medica internazionale europea-mediorientale in Libano, Membro del consiglio del sindacato medico in Libano.

Specialista in urologia e chirurgia dell’apparato riproduttivo. Specialista in problemi sessuali e andrologia dell’infertilità e Sessuologia. Laureato in sterilità presso università francesi (Parigi).

Ricercatore in questioni sessuali e riproduttive. Professore docente presso università del Libano. Ex docente presso università di Parigi.

Ha all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche internazionali e presiede numerosi comitati internazionali per convegni scientifici nel suo campo.

Ha scritto e pubblicato numerosi libri nel campo sessuale, riproduttivo e dell’infertilità. Apprezzato scrittore e attivista sociale.

Vice Segretario Generale – Dottor Nader Saleh Salaymeh (Palestina). Farmacista di Gerusalemme e presidente dell’Associazione dei laureati delle ex repubbliche jugoslave. È attivo in diversi campi, tra cui la sanità, lo sport e le questioni sociali. Ex consigliere e membro del consiglio del sindacato dei farmacisti palestinesi.

Membro del Consiglio consultivo del Governatorato di Gerusalemme.

Vice Segretario generale – Il Dottor Shafee Al Neyadi è il nostro rappresentante negli Emirati Arabi Uniti.

Portavoce dell’Associazione è il Dottor Muhammad Hassan Al-Tarawneh, il nostro rappresentante in Giordania, è specializzato in malattie toraciche, respiratorie e allergiche. Segretario generale dell’Associazione dei medici arabi per le malattie toraciche.

Inoltre sono stati eletti;

Il Coordinatore della cooperazione internazionale tra Italia e Paesi arabi ed esteri è Kamel Belaitouche, algerino, vicepresidente di Co-mai, la Comunità del Mondo Arabo in Italia;

Il Coordinatore dei rapporti con l’unione Internazionale dei arabi 48 il Presidente del Consiglio Direttivo dell’Unione Dr.Wafaa Nahhas;

Il Coordinatore dei rapporti con l’unione arabi degli Intellettuali e degli Accademici per la Pace e lo Sviluppo è stato eletto il Presidente Ambasciatore di Pace Dr. Mansour Al-Qadi dallo Yemen.

Fanno parte dell’organigramma dell’Umem tutti i membri dei Consiglio direttivo di Amsi, Co-mai, Movimento Uniti per Unire, Scuola Unione per l’Italia.

Il dipartimento dell’informazione senza confini è formato da 350 giornalisti internazionali, dalla Web Tv Unione per l’Italia e Radio Co-Mai internazionale.

«Ringrazio personalmente tutti i nostri amici dell’Umem e tutte le associazioni e istituzioni che collaborano con noi, con gli obiettivi che da sempre perseguiamo sin dalla nostra nascita, tutti insieme, ovvero: costruire ponti e solidi legami tra i Paesi del mondo, nel campo della Sanità-Salute Globale, della Prevenzione Medico-Scientifica contro ogni forma di nuova patologia emergente, dell’organizzazione di convegni e congressi mirati alla crescita e alla collaborazione inter professionale, della Telemedicina, dei Gemellaggi tra Ospedali e Università, dell’Informazione Scientifica costantemente aggiornata, della Cooperazione Internazionale, e inoltre della buona immigrazione, dell’integrazione, della cultura e del dialogo internazionale.

Tra i nostri nuovi traguardi c’è quello di formare, da qui a breve, un Comitato Internazionale di Professionisti Sanitari e Giornalisti e professionisti di altri campi, per spronare le politiche ad arginare i conflitti, a sostenere i medici e gli infermieri che operano nei luoghi di guerra, cementificando la collaborazione tra i Paesi dall’economia e dalla sanità più solida, da una parte, e quelli in via di sviluppo dall’altra.

Ovunque ci siano i nostri rappresentanti, con il loro aiuto, con la loro azione costante, non ci fermeremo mai.

Ringrazio, quindi, i membri del Consiglio Direttivo di Amsi, Co-mai, Movimento Uniti per Unire, Emergenza Sorrisi, per il sostegno continuo a noi di Umem.

Ringrazio il Dipartimento Informazione senza confini, Web Tv Unione per l’Italia e Radio Co-mai Internazionale per il loro lavoro, congiunto, nel campo dei media, e per aver pubblicato quotidianamente le nostre notizie con più di 35 interviste e articoli giornalieri in tutti i paesi arabi, in Europa, nei Paesi del Golfo, in Asia, Africa ed America Latina».

Così dichiara il neo eletto Presidente Prof. Foad Aodi e corrispondente in Italia e in Europa per l’agenzia internazionale d’informazione del Kuwait e dei giornali Tv Radio egiziani Masrgaya e Nogommasr.