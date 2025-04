Sanità. Caso Mannocchi, Battisti (PD): “È tempo di risposte vere, servizio pubblico al collasso”

AgenPress. “La denuncia della giornalista Francesca Mannocchi è l’ennesima conferma delle sempre maggiori difficoltà nella sanità del Lazio. Liste d’attesa infinite, esami fondamentali disponibili solo a pagamento e un servizio pubblico al collasso: la vicenda Mannocchi è solo la punta dell’iceberg di una situazione che sta diventando insostenibile per troppe persone.

Ogni giorno riceviamo segnalazioni di cittadini costretti a pagare privatamente esami essenziali o a spostarsi di centinaia di chilometri per un appuntamento. È inaccettabile che chi soffre di malattie gravi, come la sclerosi multipla, debba pagare centinaia di euro per ricevere cure tempestive, mentre la Regione non garantisce nemmeno gli esami essenziali nei tempi dovuti”.

Così in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti, in merito alla denuncia social della giornalista Francesca Mannocchi che con la sclerosi multipla è costretta a fare esami privatamente nel Lazio.

“Serve un impegno concreto per garantire il diritto alla salute, perché oggi i risultati sono ben diversi da quelli sbandierati dal centrodestra in campagna elettorale. È il momento di agire e di dare risposte ai cittadini, mantenendo le promesse fatte sulla riduzione dei tempi d’attesa e il rafforzamento della sanità pubblica”.