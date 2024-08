Gaza. Il Governo sostiene l’accordo Usa, Egitto, Qatar per cessate il fuoco. Tajani: non c’è tempo da perdere

“L’Italia sostiene gli sforzi di Stati Uniti, Egitto e Qatar per giungere a un accordo per un cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi in linea con la risoluzione 2735 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, nella quale si sottolinea che “un cessate il fuoco a Gaza risulta sempre più urgente per porre fine alle sofferenze della popolazione civile, per assicurare la necessaria assistenza umanitaria e per favorire una de-escalation a livello regionale”. “L’Italia – si legge ancora – esorta tutte le parti del conflitto ad accogliere senza ulteriore indugio l’invito dei mediatori alla ripresa dei negoziati a Doha il prossimo 15 agosto con l’obiettivo di finalizzare un accordo”.

“Non c’è tempo da perdere. Sosteniamo con forza l’iniziativa del Presidente Usa con i leader di Egitto e Qatar per arrivare rapidamente ad un cessate il fuoco a Gaza ed alla liberazione degli ostaggi. È cruciale restituire una prospettiva politica di pace e stabilità in Medio Oriente”, scrive su X il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.