Russia. Putin furioso per l’incursione a sorpresa dell’Ucraina a Kursk. “E’ uno schiaffo in faccia”

AgenPress – L’incursione a sorpresa dell’Ucraina nelle regioni di confine russe di Kursk e Lipetsk ha colto di sorpresa l’esercito russo ed è stata uno “schiaffo in faccia” al presidente Vladimir Putin in persona, hanno detto quattro funzionari russi a Politika.Kozlov.

L’offensiva in corso, che la Russia non è riuscita a respingere per tre giorni, ha messo in luce le carenze della difesa territoriale russa e ha indebolito il colpo di propaganda di Putin nel ruolo di salvatore di un sicario dell’FSB e di spie russe fallite nello scambio di prigionieri della scorsa settimana con l’Occidente.

“Il capo [Putin] era di cattivo umore… Probabilmente non lo si vedeva così da quando il nostro [esercito russo] è stato costretto a ritirarsi da Kherson nell’autunno del 2022”, ha affermato un funzionario coinvolto nella preparazione degli eventi del Cremlino che coinvolgono Putin.

Il funzionario, insieme ad altre fonti di Politika.Kozlov, ha parlato a condizione di mantenere l’anonimato a causa della delicatezza dell’argomento.

L’aspetto e le espressioni facciali di Putin durante le sue apparizioni pubbliche di mercoledì e giovedì indicavano che era “insoddisfatto” e “seccato” dalla situazione, hanno detto a Politika.Kozlov diversi funzionari russi che conoscono Putin personalmente da anni.

Da quando hanno lanciato l’assalto martedì, le forze ucraine avrebbero catturato un punto di transito chiave per l’unico gasdotto attivo tra Russia ed Europa attraverso l’Ucraina, provocando un’impennata dei prezzi del gas in Europa; avrebbero attaccato un aeroporto militare nella regione di Lipetsk; avrebbero colpito un convoglio militare russo e costretto migliaia di civili a evacuare.

L’attacco è stato così scioccante che ha costretto Putin ad affrontare pubblicamente una questione che avrebbe potuto danneggiare i suoi indici di gradimento personali, una mossa rara per il presidente che solitamente preferisce restare nell’ombra, mentre i suoi collaboratori si schierano sulla prima linea per rilasciare dichiarazioni.

Mercoledì i media statali russi hanno trasmesso gli incontri di Putin con i funzionari governativi e i vertici dell’esercito e dei servizi speciali, durante i quali ha discusso dell’incursione ucraina nella regione di Kursk.

Pur riconoscendo il problema, Putin si è astenuto dal definire l’incidente un fallimento dell’esercito russo nel proteggere il confine, limitandosi a descrivere l’incursione come una “provocazione su larga scala”, senza commentare la capacità dell’esercito russo di impedirla.

Giovedì, Putin ha nuovamente commentato l’incursione, descrivendola come una “situazione” e “circostanze”.

Tuttavia, un funzionario russo vicino al Ministero della Difesa ha definito l’incidente un “fallimento” e ha suggerito che potrebbe potenzialmente danneggiare anche il Capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov, che è stato mostrato mentre riferiva a Putin che “il nemico verrà fermato e respinto” mercoledì.

L’operazione dell’esercito ucraino ha “reso nervoso Putin”, ha detto un funzionario governativo a Politika.Kozlov.

“Questo è uno schiaffo in faccia al presidente. Non siamo stati in grado di respingere il nemico per [tre giorni]. È stato creato un pericolo per la popolazione nelle regioni della Russia. Il gas europeo è aumentato di prezzo. Non è così che si comporta un paese sicuro della sua vittoria”, ha detto la fonte.

“Le nostre guardie di confine sono state viste accerchiate e impegnate a combattere. Sono stati catturati dei coscritti. È chiaro che l’offensiva ucraina [sarebbe stata solo un successo a breve termine]. Ma comunque, ciò che è accaduto è molto spiacevole, dal punto di vista della reputazione”, ha continuato.

Gli obiettivi operativi dell’Ucraina sono in gran parte propagandistici, poiché le zone più cruciali della prima linea si trovano nel Donbass, ha osservato l’esperto militare israeliano David Sharp.

“Tuttavia, tutti stanno discutendo [dell’incursione], persino lo stesso Putin. Il che significa che è una specie di schiaffo pubblico in faccia al governo russo”, ha detto Sharp a Politika.Kozlov.

Il confine tra Ucraina e Russia è così lungo che non c’è bisogno che nessuna delle due parti vi disponga le proprie unità più potenti, ha affermato Sharp, il che significa che ciascuna parte può lanciare un attacco a sorpresa contro le forze più deboli del nemico.

“La definirei più un’azione di pubbliche relazioni. Prendere questo territorio sotto controllo a lungo termine quando ci sono molte sfide su altre parti del fronte non è pratico per gli ucraini”, ha concluso Sharp.