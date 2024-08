Casa Bianca. Kirby: la Russia sta schierando le sue forze nell’Oblast di Kursk, ma il numero esatto è sconosciuto

AgenPress – La Russia ha iniziato a schierare le sue forze nell’oblast di Kursk, ma non si conosce il numero esatto dei soldati russi attualmente presenti o in attesa di essere ridispiegati, ha affermato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, il 15 agosto in un’intervista al canale MSNBC.

Secondo il comandante in capo Oleksandr Syrskyi, l’Ucraina ha ottenuto un successo tattico nella sua incursione a Kursk , affermando di controllare 82 insediamenti russi, tra cui la città di Sudzha , a partire dal 15 agosto.

L’Ucraina ha inoltre istituito la prima amministrazione militare nelle zone controllate dagli ucraini dell’Oblast’ russa di Kursk , che sarà guidata dal generale Eduard Moskaliov, ex comandante delle Forze congiunte, ha aggiunto Syrskyi.

Kirby ha rifiutato di valutare l’operazione ucraina nell’oblast di Kursk, ma ha affermato che gli Stati Uniti stanno monitorando la reazione della Russia e il ridispiegamento delle sue truppe.

Gli Stati Uniti sono in contatto “in tempo reale” con l’Ucraina per comprendere meglio la situazione nell’oblast di Kursk, ha aggiunto.

“Nel frattempo, continueremo a fare in modo che l’Ucraina abbia le armi e le capacità di cui ha bisogno per difendersi. Continueremo a parlare con gli ucraini”, ha detto Kirby.

Kirby ha rifiutato di rispondere a una domanda su ulteriori spedizioni di missili all’Ucraina, aggiungendo che gli Stati Uniti annunceranno nuovi pacchetti di aiuti “nelle prossime settimane”.

Sebbene i funzionari statunitensi non abbiano ancora determinato il numero esatto di truppe inviate dalla Russia per contrastare l’incursione dell’Ucraina nell’Oblast di Kursk, “elementi delle dimensioni di una brigata composti da almeno 1.000 soldati ciascuno sembrano essersi spostati” nella regione.

Il 15 agosto, una fonte vicina all’amministrazione del presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le discussioni tra l’Ucraina e l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulla fornitura di missili da crociera a lungo raggio sono ” in fase avanzata “.

La fonte ha affermato che non è ancora chiara la tempistica con cui i missili potrebbero arrivare in Ucraina, aggiungendo che si sta prendendo in considerazione la possibilità di farlo in autunno.

Secondo Politico, gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di fornire all’Ucraina missili JASSM, che possono essere lanciati a oltre 200 miglia (circa 322 chilometri) da aerei F-16 di quarta generazione.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano attualmente un divieto di fornitura di missili da crociera a lungo raggio all’Ucraina, un’inversione del divieto non sarebbe senza precedenti. Dall’inizio della guerra, gli Stati Uniti hanno invertito le politiche che vietavano ai sistemi di difesa aerea Patriot, ai carri armati M1 Abrams, ai jet da combattimento F16 e a molte altre piattaforme di armi di entrare nel campo di battaglia.