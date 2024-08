Doha. Sospesi i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza. Hamas: affermazioni Biden di una tregua vicina sono un’illusione’

AgenPress – I colloqui per il cessate il fuoco a Gaza a Doha si sono interrotti venerdì, e i negoziatori si incontreranno di nuovo la prossima settimana per cercare di raggiungere un accordo per porre fine ai combattimenti tra Israele e Hamas e liberare gli ostaggi rimasti, poiché il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che “non ci siamo ancora”.

In una dichiarazione congiunta, Stati Uniti, Qatar ed Egitto hanno affermato che Washington ha presentato una nuova proposta basata sui punti di accordo emersi la scorsa settimana, colmando le lacune in modo da consentire una rapida attuazione di un accordo.

I mediatori continueranno a lavorare sulla proposta, hanno affermato. “Ora è stata tracciata la strada per raggiungere questo risultato: salvare vite, portare sollievo alla popolazione di Gaza e allentare le tensioni regionali”, hanno affermato nella dichiarazione. Giovedì, Israele e i mediatori hanno iniziato l’ultimo round di colloqui in mesi per porre fine alla guerra a Gaza, che ha ucciso decine di migliaia di palestinesi. Il gruppo militante palestinese Hamas non è stato direttamente coinvolto, ma è stato tenuto informato sui colloqui.

Un alto funzionario di Hamas, Izzat al-Rishq, ha dichiarato che Israele “non ha rispettato quanto concordato” nei colloqui precedenti, citando quanto riferito loro dai mediatori. A Washington, Biden ha affermato che un accordo è “molto, molto più vicino” rispetto a prima dell’inizio dei colloqui. Un alto funzionario dell’amministrazione ha affermato che gli ultimi negoziati sono stati i più produttivi degli ultimi mesi e che i negoziatori si riuniranno di nuovo la prossima settimana al Cairo nella speranza di concluderli.