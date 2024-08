Ucraina. Neonazisti russi decapitano un soldato ucraino. Testa appesa ad un palo. Appello all’Onu e Croce Rossa

AgenPress – Il commissario ucraino per i diritti umani Dmytro Lubinets ha lanciato venerdì un appello alle Nazioni Unite e alla Croce Rossa per un video pubblicato da diversi canali filo-russi di Telegram in cui la testa decapitata di un soldato ucraino è esposta su un palo.

Il video di 12 secondi, pubblicato venerdì dal gruppo neonazista e di estrema destra russo Rusich, mostra un uomo in uniforme militare che indica una testa mozzata montata su un picchetto, dicendo: “Ad alcuni di voi hanno fatto saltare la testa oggi, dopo il nostro attacco. Sarà così ogni volta che ci incontreremo”.

La voce dell’uomo è stata alterata digitalmente e il suo volto è coperto da una maschera. Secondo la didascalia pubblicata insieme al video, l’uomo è un membro della 155a Brigata di fanteria navale della Guardia russa, anche se tale affermazione non può essere immediatamente verificata.

Il gruppo ucraino OSINT Deep State ha dichiarato di aver rintracciato la posizione del video a Kolotilovka, un valico di frontiera tra Russia e Ucraina nella regione occidentale di Belgorod, dove le forze ucraine hanno tentato senza successo di sfondare il confine lunedì.

Il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda ha scritto venerdì di aver ottenuto “registrazioni audio intercettate” da fonti interne alle forze armate ucraine (AFU) che indicano che a un militare russo “è stato ordinato di tagliare le teste di quattro soldati ucraini morti”.

Lubinets ha dichiarato sul suo canale Telegram di aver fatto appello all’ONU e al Comitato internazionale della Croce Rossa per “l’ennesima violazione del diritto internazionale” da parte della Russia.

“Il nemico usa questi video per intimidire e demoralizzare gli ucraini. Tuttavia, ciò non fa che rafforzare la nostra determinazione a consegnare alla giustizia chiunque commetta tali atrocità disumane”, ha scritto Lubinets.

Le forze ucraine hanno continuato per la seconda settimana la loro avanzata in territorio russo, con l’AFU che ha affermato giovedì di avere il controllo di circa 1.150 chilometri quadrati della regione sud-occidentale di Kursk in Russia. Nel frattempo, la Russia sembra aver ridistribuito diverse migliaia di truppe dalla linea del fronte nell’Ucraina orientale alla regione di Kursk.