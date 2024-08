Incontro di tre ore tra Blinken e Netanyahu: Israele sostiene la proposta ponte Usa sul rilascio degli ostaggi. Ferma la presenza nel corridoio di Philadelphia

AgenPress – Dopo un incontro di tre ore con il Segretario di Stato americano Antony Blinken a Gerusalemme lunedì, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha rilasciato una dichiarazione pubblica a sostegno dell’ultima ” proposta ponte ” degli Stati Uniti presentata a Israele e trasmessa ad Hamas alla fine dei colloqui a Doha la scorsa settimana.

“Il Primo Ministro ha ribadito l’impegno di Israele nei confronti dell’attuale proposta americana sul rilascio dei nostri ostaggi, che tiene conto delle esigenze di sicurezza di Israele, sulle quali insiste fermamente”, ha affermato l’ufficio del Primo Ministro in una dichiarazione rilasciata in ebraico e inglese .

Con questa dichiarazione, Netanyahu ha per la prima volta pubblicamente approvato l’ultima formula statunitense.

Israele ha ribadito con fermezza che le IDF devono mantenere una presenza militare nel corridoio di Philadelhia dopo che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha incontrato il Segretario di Stato americano Antony Blinken a Gerusalemme per discutere su come far progredire le trattative sugli ostaggi.

“Il Primo Ministro sostiene fermamente il principio secondo cui le IDF rimarranno fisicamente sul corridoio di Filadelfia, che confina con l’Egitto, per impedire il rifornimento di armi mortali ad Hamas”, ha detto il portavoce del governo David Mercer ai giornalisti a Gerusalemme.

“I negoziati continuano”, ha affermato. “Stiamo lavorando per creare un accordo quadro basato sui principi presentati dagli Stati Uniti a maggio per far tornare a casa la nostra gente”, ha sottolineato Mercer.

Blinken ha sottolineato al presidente Isaac Herzog, a Netanyahu e al ministro della Difesa Yoav Gallant, in incontri separati, quanto fosse importante accettare l’accordo.

Ha avvertito che questa potrebbe essere l’ultima possibilità per raggiungere un accordo e riportare a casa l’ostaggio.

L’ufficio del Primo Ministro ha affermato che l’incontro tra Blinken e Netanyahu è durato tre ore, è stato “positivo e si è svolto in una buona atmosfera”.

Durante quella conversazione, Netanyahu “ha ribadito l’impegno di Israele nei confronti dell’attuale proposta americana sul rilascio dei nostri ostaggi, che tiene conto delle esigenze di sicurezza di Israele, sulle quali insiste fermamente”, ha affermato il suo ufficio.

Ma nonostante le iniziali dichiarazioni positive degli Stati Uniti e di Israele in merito ai due giorni di colloqui tenutisi a Doha giovedì e venerdì, Hamas ha respinto la “proposta ponte”.

Israele, a sua volta, ha mantenuto gli stessi punti di principio che aveva delineato prima che la proposta ponte fosse annunciata a Doha, nonostante Blinken avesse esortato sia Hamas che Israele a dire sì all’accordo.

Mercer ha affermato: “Israele ha anche insistito nel promuovere un accordo che massimizzi il numero di ostaggi viventi e consenta di raggiungere tutti i nostri obiettivi di guerra”.

“Israele sta conducendo queste negoziazioni tenendo d’occhio i vitali interessi di sicurezza di Israele, al contrario di coloro che consigliano a Israele di arrendersi e basta”, ha affermato Mercer.

Nonostante queste posizioni ferme da lui esposte, Mercer ha affermato che Netanyahu “ha chiarito che Israele è pienamente pronto a essere flessibile per questa nobile missione, ma non ci sono dubbi”. Ha aggiunto che “questi sono negoziati molto complessi” e ha sottolineato la gratitudine di Israele verso l’ amministrazione Biden per tutti i suoi sforzi.