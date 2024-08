Acca Larenzia. Alleanza Nazionale dona 30mila per acquisto immobile. Associazione: “atto dovuto. Per la difesa del sacrario”

Ogni anno il 7 gennaio, migliaia di fascisti e simpatizzanti si riuniscono per celebrare il rito del ‘presente’ in onore dei tre militanti missini rimasti uccisi nel 1978. Secondo quanto scoperto dal quotidiano Domani, l’immobile – 50 metri quadri – è stato comprato all’Inail dall’associazione Acca Larentia lo scorso anno per un valore di 70mila euro.

Ammonterebbe a 30mila euro il regalo elargito Alleanza Nazionale nei confronti dell’associazione neofascista Acca Larentia. Soldi utilizzati per acquistare lo storico covo dell’associazione, ex sede dell’Msi.

E’ quanto scrive in una nota l’Associazione culturale Acca Larenzia dopo le polemiche per il finanziamento dell’acquisto della storica sede del Msi dove ci fu la strage del 7 gennaio 1978.

L’acquisto dell’immobile e la difesa quindi del Sacrario e del ricordo dei militanti uccisi è un atto dovuto e sacrosanto, in linea con la decennale attività della sezione stessa e di tutti i militanti che ancora oggi ne costruiscono, giorno dopo giorno, il percorso di salvaguardia storica come pure quello culturale e politico. Un attacco basato per lo più su un insieme di cialtronerie mentali messe insieme a livello sensazionalistico per suggestionare l’opinione pubblica, svelando tra l’altro una serie di rapporti di conoscenza tra storici esponenti e militanti che provengono, guarda un po’ che scandalo, dall’ennesima area politica di origine.