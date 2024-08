Israele. Hezbollah ha preso di mira il quartier generale del Mossad vicino a Tel Aviv. Attacco sventato

AgenPress – Una sortita preventiva israeliana ha eliminato domenica mattina migliaia di lanciarazzi di Hezbollah, tra cui alcuni che si ritiene fossero puntati al quartier generale del Mossad nel centro di Israele, ha affermato l’esercito, anche se ora i funzionari ritengono che solo una parte dei lanciatori fosse destinata a essere utilizzata in un attacco a sorpresa mattutino dal Libano.

I funzionari del Comando del Fronte Interno hanno revocato le restrizioni che coprivano Tel Aviv e le aree a nord nel primo pomeriggio, sebbene fossero rimaste in vigore lungo il confine e sulle alture del Golan, dopo che i jet israeliani avevano bombardato il Libano meridionale per tutta la domenica mattina in quella che l’IDF ha definito una misura preventiva per “rimuovere la minaccia” di attacchi con razzi e droni.

Le Forze di difesa israeliane hanno inizialmente affermato di aver distrutto migliaia di lanciarazzi pronti ad attaccare il nord e l’area di Tel Aviv dopo aver identificato i preparativi notturni per un attacco importante e immediato. Tuttavia, i funzionari militari hanno successivamente affermato che, sebbene Israele abbia effettivamente distrutto migliaia di lanciarazzi, si ritiene che solo diverse centinaia di essi fossero destinati a essere utilizzati nell’attacco.

In una dichiarazione video, il portavoce dell’IDF, contrammiraglio Daniel Hagari, ha affermato che Hezbollah intendeva lanciare centinaia di razzi verso il nord e diversi droni verso il centro di Israele nel suo attacco, che ha detto essere stato in gran parte sventato dall’esercito.

“Abbiamo rimosso una minaccia più grande, probabilmente una minaccia futura in alcune aree, con un’enfasi sui razzi nel nord di Israele”, ha affermato, aggiungendo che gli attacchi israeliani hanno avuto luogo in circa 40 aree del Libano meridionale.

“Abbiamo sventato la maggior parte dell’attacco pianificato da Hezbollah e abbiamo intercettato molte delle minacce lanciate contro Israele”, ha aggiunto Hagari.

Hezbollah è riuscito a lanciare 210 razzi e circa 20 droni dal Libano verso il nord e il centro di Israele nelle prime ore di domenica, secondo l’IDF. Alcuni dei proiettili sono stati intercettati, mentre altri hanno avuto un impatto, causando danni alle case e ferendo leggermente almeno una persona. Non ci sono state notizie immediate sulle possibili vittime militari.

Molti razzi hanno colpito anche aree aperte, e alcuni hanno innescato piccoli incendi.

Secondo l’esercito, nessuna base delle IDF è stata danneggiata nell’attacco e nessuno dei droni di Hezbollah ha colpito obiettivi nel centro di Israele.

Secondo alcune valutazioni non ufficiali israeliane trapelate alla stampa e autorizzate per la pubblicazione dalla censura militare, Hezbollah aveva pianificato di lanciare missili contro la base di Glilot, nei pressi di Herzliya, sede del quartier generale del Mossad e di diverse unità di intelligence delle IDF, tra cui il suo importante gruppo di intelligence dei segnali, l’Unità 8200.

Si ritiene che la stragrande maggioranza dell’arsenale di Hezbollah sia costituita da razzi, che seguono una traiettoria parabolica determinata dalla gravità, ma si ritiene che l’organizzazione possieda anche un piccolo numero di missili, che possono essere guidati.

L’esercito non ritiene che l’attacco intendesse colpire il complesso di Kirya nel centro di Tel Aviv, dove hanno sede le IDF e il Ministero della Difesa, o l’aeroporto Ben Gurion a est di Tel Aviv.

Le autorità hanno chiuso l’aeroporto per circa un’ora domenica mattina e decine di voli per Tel Aviv e Beirut sono stati dirottati, posticipati o cancellati. Le autorità in Israele hanno imposto restrizioni agli assembramenti e alle attività educative nelle aree da Tel Aviv verso nord per gran parte della domenica mattina, ma le hanno revocate verso l’una di pomeriggio, mentre la vita iniziava lentamente a riprendere la normalità dopo l’ultimo sbarramento sventato.

Hezbollah ha dichiarato domenica mattina di aver lanciato più di 320 razzi e droni nel nord di Israele per vendicare l’uccisione del suo leader militare Fuad Shukr, sostenendo che i suoi droni hanno raggiunto i loro obiettivi, che includevano 11 basi militari nel nord. In seguito ha annunciato di aver “completato le operazioni militari per la giornata”, ma ha indicato che potrebbero seguire altri attacchi.