Napoli. In quattro in una Smart. Si ribalta, muore una bambina di 8 anni. Arrestato conducente, senza patente e assicurazione. Appena scarcerato

AgenPress – I carabinieri hanno arrestato per omicidio stradale Francesco D’Alterio, 47 anni, l’uomo che era alla guida della Smart che si è ribaltata oggi a Giugliano in Campania, provocando la morte di una bambina di 8 anni che era a bordo. D’Alterio era stato da poco scarcerato e, secondo quanto si è appreso, era detenuto per furto. Ora i carabinieri lo hanno arrestato per omicidio stradale.

L’incidente è avvenuto mentre viaggiavano in quattro a bordo di una Smart ForTwo, auto omologata per due passeggeri: la coppia di Secondigliano con le due figlie di lei, di 16 e 8 anni. La più grande viaggiava nel bagagliaio, la piccola era in braccio alla mamma, sul sedile del passeggero. Poco prima delle 5, in via Domitiana, all’altezza del civico 99 a Giugliano, in provincia di Napoli, l’auto si è ribaltata. Nello schianto ha perso la vita la bambina di 8 anni seduta in braccio alla madre sul sedile anteriore, si ipotizza “senza cintura di sicurezza”.

Dalle verifiche effettuate è emerso che l’auto era senza assicurazione e il conducente senza patente. La piccola vittima si chiamava Michelle Volpe, nata da una precedente relazione della madre, così come la sorella 16enne, rimasta ferita nell’incidente e ricoverata all’ospedale di Pozzuoli.

I primi soccorsi sono stati effettuati da alcuni passanti, poi sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la bambina, ma senza risultato. La salma sarà sottoposta ad autopsia. Con la sorella, all’ospedale di Pozzuoli anche la madre, in osservazione. Il compagno che era alla guida ha invece riportato solo qualche escoriazione.