Nasrallah: Israele ha superato tutte le linee rosse ma non colpiremo i civili. Valuteremo se gli attacchi saranno sufficienti

AgenPress – “Il nemico israeliano ha effettuato un’aggressione contro la periferia sud di Beirut, superando tutte le linee rosse, uccidendo civili, tra cui donne e bambini, e il leader militare Fuad Shukr”.

Lo ha affermato il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah sottolineando che pertanto “la resistenza (Hezbollah) ha poi affermato di essere determinata a reagire”. E la risposta, ha detto, è stata ritardata fino ad oggi per molti fattori, tra i quali i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza.

“Abbiamo stabilito dei criteri per la nostra risposta” ad Israele per l’uccisione di Fuad Shukr, “in particolare che l’obiettivo non è civile. Anche se ne avevamo il diritto, perché nelle zone meridionali sono stati uccisi dei civili”, ha aggiunto, spiegando che Hezbollah valuterà il risultato degli attacchi odierni e “se il risultato sarà soddisfacente, considereremo il processo di risposta completato, se sarà insufficiente, ci riserviamo il diritto di rispondere in un secondo momento”.

“A questo punto, il Libano può stare tranquillo, poiché il nemico ha annunciato che gli eventi odierni sono conclusi”.