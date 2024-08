Israele. Hamas ha stuprato le donne ostaggio. Video mostra che alcune sono incinte e il pianto di un bambino

AgenPress – Il Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani ha pubblicato un video, di cui le autorità avevano vietato la diffusione, in cui si afferma che le donne sequestrate sono state violentate e alcune sono rimaste incinta durante la prigionia. Lo riferisce Channel 12, che pubblica solo una parte del filmato in cui si vede un tunnel buio, si sentono i pianti di un neonato, una foto di una donna incinta con la didascalia “sono passati più di 9 mesi”. Il Forum ha dichiarato: “Che ogni cittadino sappia che se verrà rapito, il premier farà di tutto per mantenere il suo posto, anche a costo di di lasciarlo morire nei tunnel di Hamas”.

Il ricorso alla violenza sessuale da parte di Hamas è stato documentato il 7 ottobre e da allora i terroristi hanno ammesso di aver commesso stupri , oltre a omicidi, durante l’invasione del sud di Israele.

Il trattamento riservato alle donne prigioniere di Hamas è motivo di grande preoccupazione per l’opinione pubblica israeliana, che ha concentrato molte delle sue campagne nel sollecitare un’azione internazionale per garantirne il rilascio.

A maggio, è stato diffuso il filmato di 5 soldatesse rapite dalla base di Nahal Oz . Il filmato ha rivelato che i terroristi si riferiscono alle donne come “Sabaya”, che si traduce in “schiave del sesso”.

Gli ostaggi liberati nell’ambito dell’accordo di novembre hanno confermato che le donne prigioniere erano state oggetto di abusi sessuali da parte dei loro rapitori terroristi.