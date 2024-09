Vladimir Putin arriva in Mongolia. I legislatori ucraini chiedono il suo arresto in base alla Corte penale internazionale (CPI)

AgenPress – Vladimir Putin è arrivato in Mongolia il 2 settembre, mentre i legislatori ucraini chiedevano al Paese di eseguire un mandato di arresto internazionale e di arrestare il presidente russo.

Un video pubblicato dai media statali russi mostra l’aereo di Putin atterrare prima che lui sbarcasse accompagnato dalla guardia d’onore.

Un gruppo di parlamentari ucraini del partito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta ai loro omologhi mongoli, sollecitando l’arresto di Putin durante la visita.

“Come membri del parlamento ucraino, invitiamo le autorità mongole a eseguire il mandato di arresto internazionale vincolante e a consegnare il capo della Federazione Russa, Vladimir Putin, alla Corte penale internazionale (CPI) dell’Aia”, si legge nella lettera datata 31 agosto.

“Lo Statuto di Roma è il trattato internazionale chiave che ha istituito la Corte penale internazionale. Questo documento è la base degli sforzi globali per rafforzare lo stato di diritto e prevenire l’impunità, in particolare per i crimini di guerra.”

La Corte penale internazionale (CPI) ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Putin nel marzo 2023 per il trasferimento forzato di bambini ucraini in Russia dalle zone dell’Ucraina occupate dalla Russia dopo l’invasione su vasta scala iniziata all’inizio del 2022.

Putin visita la Mongolia su invito del presidente mongolo Ukhnaagiin Khurelsukh. Si tratta del suo primo viaggio in un paese membro della CPI che ha ratificato lo Statuto di Roma , che obbliga i firmatari ad arrestarlo se entra nel loro territorio.

“La visita di Putin in Mongolia è una provocazione ben pianificata”, ha dichiarato Oleksandr Merezhko , deputato ucraino e presidente della politica estera del parlamento, nonché uno dei firmatari della lettera.