Sangiuliano in lacrime al Tg1 chiede scusa alla moglie e Meloni. Sospetto che Boccia registrasse conversazioni

AgenPress – “La prima persona a cui devo chiedere scusa, perché è una persona eccezionale, è mia moglie. Chiedo scusa a Meloni per l’imbarazzo procurato a lei e al governo. Chiedo scusa ai miei collaboratori che si sono trovati coinvolti nella vicenda”. Lo ha detto, con le lacrime agli occhi, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al TG1, nel corso dell’intervista del direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci.

“Posso comprendere la delusione sentimentale di una persona nei miei confronti anche perché io ho più volte ribadito, soprattutto nell’ultima fase, che non intendevo lasciare mia moglie, che è la persona più importante della mia vita, una persone eccezionale. Oppure la delusione per la mancata nomina, che non poteva avvenire perché io privilegio l’istituzione alla convenienza personale”.

“Il nostro rapporto è iniziato un po’ di tempo dopo la nostra conoscenza. Ci siamo conosciuti nella prima decade del mese di maggio e a fine luglio, inizio agosto il rapporto si è esaurito”.”.

Alla domanda se avesse il sospetto che Boccia registrasse le conversazioni ha risposto “ad un certo punto sì. È uno dei motivi per cui ho voluto interrompere la relazione. Io non registro nessuno, anche da giornalista chiedevo l’autorizzazione di registrare. Non sono mai stato complottista e non voglio pensare ad altre, anche se le cose emerse in questi ultime ore mi fanno pensare”. “Pensa che ci sia una regia dietro?”, ha chiesto Chiocci. “Lo escludo categoricamente”.

Il ministro racconta anche di una conversazione registrata. “Di chi era la voce che mi diceva di stracciare la nomina? Io ricordo che in una discussione con mia moglie lei mi diceva di interrompere i rapporti con questa persona, anche di tipo lavorativo. Potrebbe essere questa la conversazione, ma io non ho ascoltato la registrazione”.