Ucraina. Rimpasto di governo. Zelensky: abbiamo bisogno di nuove energie, grato ai ministri che hanno lavorato per il bene dei cittadini

AgenPress – Il rimpasto di governo dell’Ucraina è necessario per rafforzare il Paese, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky il 4 settembre durante una conferenza stampa con il primo ministro irlandese Simon Harris.

“Abbiamo bisogno di nuova energia oggi. E questi passaggi (rimpasto) sono solo correlati al rafforzamento del nostro stato in vari settori. La politica e la diplomazia internazionale non fanno eccezione. Non posso prevedere oggi cosa faranno esattamente alcuni ministri. Le risposte arriveranno quando saranno loro offerti determinati incarichi.”

“Ho già parlato del rilancio del nostro Gabinetto dei Ministri e di molti ministeri. Sono molto grato ai ministri e all’intera squadra del Gabinetto dei Ministri, che hanno lavorato per l’Ucraina, per il bene degli ucraini, per quattro anni e mezzo, e alcuni per cinque anni. Oggi abbiamo bisogno di nuova energia e questi passi riguardano il rafforzamento del nostro stato in varie direzioni.

E la politica internazionale e la diplomazia non fanno eccezione. Oggi non posso prevedere cosa farà esattamente questo o quel ministro. Ci saranno risposte quando verranno loro offerte determinate posizioni. Adesso è troppo presto per parlarne”.

Le sue osservazioni giungono in un momento in cui il parlamento ha appoggiato le dimissioni di quattro ministri: il ministro delle Industrie strategiche Alexander Kamyshin , il ministro della Giustizia Denys Maliuska , il vice primo ministro per l’Integrazione europea Olha Stefanishyna e il ministro dell’Ecologia Ruslan Strilets.

I legislatori non sono riusciti a raccogliere abbastanza voti per sostenere le dimissioni del capo del Fondo per la proprietà statale Vitalii Koval e del vice primo ministro e ministro della reintegrazione Iryna Vereshchuk. Le dimissioni del ministro degli esteri Dmytro Kuleba non sono ancora state prese in considerazione.

Non è ancora noto chi sostituirà i ministri dimessi. I candidati potrebbero essere annunciati dopo un incontro della fazione del Servo del Popolo.

David Arakhamia, capo del partito Servitore del Popolo di Zelensky in Parlamento, ha dichiarato che il rimpasto avrebbe interessato più della metà del personale governativo.

A marzo Zelensky aveva dichiarato che gli ucraini potevano aspettarsi ulteriori rimpasti di governo in futuro, a seguito di un rimpasto nella sua cerchia ristretta .

A maggio sono stati licenziati anche il ministro delle Infrastrutture e vice primo ministro per la ricostruzione Oleksandr Kubrakov e il ministro dell’Agricoltura Mykola Solskyi .