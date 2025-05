Assunti all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale 45 laureati

AgenPress. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al termine di una procedura concorsuale conclusasi in 10 mesi, ha assunto 45 laureati in giurisprudenza con una formazione specifica attinente, in particolare, alle nuove tecnologie e alla cybersicurezza.

Entrano così in ACN 36 professionisti con un’età media di 32 anni, ai quali si aggiungeranno altre 9 unità entro l’estate. Il 47 % dei neoassunti è rappresentato da donne.

Le nuove leve si aggiungono ai 112 dipendenti già assunti per concorso fin dal 2022. Si tratta, complessivamente, di 148 unità, pari al 51% circa del personale di ruolo.

Prosegue così il piano di reclutamento di ACN, che ha visto già bandito un nuovo concorso per 24 coordinatori i quali andranno anche a integrare il contingente del CSIRT Italia, cioè della struttura operativa che si occupa della risposta agli incidenti e alle crisi cibernetiche.