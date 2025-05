Slovenia. Fico contro Zelensky per le preoccupazioni sulla sicurezza. “Avrebbe dovuto restare in silenzio”

“È una grande mancanza di rispetto quando qualcuno dice a un Paese che ha dato il massimo contributo alla vittoria sul fascismo e ha sofferto i più grandi sacrifici che possiamo immaginare: ‘Beh, festeggia, magari ti sganciamo un drone o qualcosa del genere’. Per me, queste sono cose inaccettabili”, ha detto Fico.

“Sono responsabili della vostra sicurezza. Non forniremo alcuna garanzia, perché non sappiamo cosa potrebbe fare la Russia in quelle date”, aveva dichiarato Zelensky il 3 maggio.

Fico, sostenitore del presidente russo Vladimir Putin, parteciperà alle celebrazioni del Giorno della Vittoria, nonostante la guerra della Russia contro l’Ucraina.

Per contrastare i festeggiamenti della Russia, l’Ucraina ha invitato a Kiev il 9 maggio alti dirigenti e funzionari dell’UE .