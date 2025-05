Cremlino. Peskov: urgente un incontro tra Putin e Trump. Deve essere preparato, ora “non c’è niente di concreto”

AgenPress – Il Cremlino giudica “necessario” un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump, ma afferma che attualmente “non c’è niente di concreto” e un eventuale vertice “deve essere preparto in modo appropriato”.

Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, facendo comunque capire che l’incontro non è in programma in Arabia Saudita, come ipotizzato in precedenza da alcuni media, perché Putin non prevede un viaggio a Riad nei giorni in cui sarà presente Trump, a metà maggio.

L’incontro “deve essere preparato in modo appropriato, e ciò richiede sforzi a vari livelli di esperti. Questo richiede la continuazione dei contatti tra Mosca e Washington, che sono stati avviati e proseguono. Ancora non c’è niente di concreto”.

Ma Putin “non ha in programma una visita in Medio Oriente a metà maggio”. Vale a dire nei giorni, dal 13 al 16, in cui Trump visiterà l’Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati arabi uniti.