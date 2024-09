Georgia. Sparatoria in una scuola superiore, studente accusato di aver ucciso quattro persone. Già nel 2023 pubblicava minacce on line

AgenPress – Le autorità federali hanno affermato che uno studente quattordicenne sospettato di aver ucciso mercoledì a colpi di arma da fuoco quattro persone nella sua scuola superiore in Georgia era stato precedentemente indagato in relazione alle minacce di sparatoria a scuola. Almeno altre nove persone sono state trasportate in ospedale in seguito all’incidente avvenuto alla scuola superiore Apalachee di Winder, circa 50 miglia a nord-est di Atlanta.

Il sospettato, che all’epoca aveva 13 anni, era un possibile sospettato in relazione alle minacce diffuse online l’anno scorso tramite foto di armi, ha affermato l’ufficio locale dell’FBI di Atlanta in una dichiarazione congiunta con l’ufficio dello sceriffo della contea di Jackson.

Colt Gray, 14 anni, ha negato alla polizia nel maggio 2023 di essere l’ideatore dei post su Internet contenenti immagini di armi da fuoco, che annunciavano una sparatoria in una scuola. È stato arrestato nel campus e sarà processato come un adulto.

La polizia ha identificato le vittime come gli insegnanti Christina Irimie e Richard Aspinwall e gli studenti quattordicenni Mason Schermerhorn e Christian Angulo. In una conferenza stampa, il direttore del Georgia Bureau of Investigation, Chris Hosey, ha affermato che la pistola utilizzata era “un’arma in stile piattaforma AR”. In una dichiarazione, l’FBI ha affermato che il suo National Threat Operations Center aveva allertato le forze dell’ordine locali nel maggio 2023 dopo aver ricevuto segnalazioni anonime su “minacce online di commettere una sparatoria in una scuola in un luogo e in un momento non identificati”. L’agenzia ha affermato che entro 24 ore gli investigatori avevano stabilito che le minacce provenivano dalla Georgia.

Chris Hosey, direttore del Georgia bureau of investigation, ha preso l’insolita decisione di nominare il minorenne, Colt Gray, come sospettato. Ha detto che il sospettato sarebbe stato accusato come un adulto di quattro capi di imputazione per omicidio.

“Ciò che è più importante per me esprimervi qui è la mia più sincera solidarietà ai genitori e agli studenti che erano qui”. Non ha rivelato che tipo di arma da fuoco è stata utilizzata né come è stata ottenuta.