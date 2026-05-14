Ex ostaggi di Hamas a Gaza raccontano di aver subito violenze sessuali

AgenPress. Numerosi ex ostaggi, per lo più donne hanno parlato pubblicamente delle presunte violenze sessuali subite per mano dei militanti nella Striscia di Gaza. Alcuni in Israele accusano gli osservatori delle Nazioni Unite e le organizzazioni per i diritti umani di minimizzare la questione. Hamas ha negato che i suoi militanti abbiano commesso crimini sessuali durante o dopo l’attacco.

“A Quest for Justice”, un rapporto pubblicato dal Dinah Project l’8 luglio, sostiene che Hamas abbia sistematicamente utilizzato la violenza sessuale come arma di guerra durante l’attacco , accuse che il gruppo nega. Almeno alcune delle violenze sessuali perpetrate durante la prigionia sembravano mirate all’umiliazione e alla demoralizzazione, ha affermato Pinhas, come la nudità forzata, la rasatura pubblica del corpo e dei peli pubici degli ostaggi e le minacce di matrimoni forzati.

Questi sono tutti esempi di come il sesso venga usato come arma di guerra, ha affermato, avvertendo però che in questi casi la giustizia è spesso difficile da ottenere.

“Se si guardano le arene di tutto il mondo, si nota che ci sono molti casi di violenza sessuale usata come arma di guerra, ma pochissime incriminazioni, sanzioni o azioni concrete”, ha affermato.

Molte delle vittime di stupro durante gli attacchi del 7 ottobre sono state uccise, ha affermato, e diversi ex ostaggi “non sono in grado di parlare perché sono sotto shock”.