Previsioni Meteo del 6 Settembre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 6 Settembre 2024.

AL NORD – Al mattino molte nubi con associate piogge sparse, locali aperture al Nord-Ovest. Al pomeriggio residui acquazzoni o temporali al sul Triveneto, ampie schiarite altrove con cieli soleggiati. In serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento in più sulla Toscana. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati o con il transito di qualche velatura. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.