Previsioni Meteo del 28 Marzo 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 28 Marzo 2025.

AL NORD – A l mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità irregolare in transito e ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e nuvolosità alternata a schiarite. Nuvolosità in aumento dalla serata con locali fenomeni nella notte tra Triveneto ed Emilia Romagna con neve oltre i 1800 metri sulle Alpi e 1600 metri in Appennino.

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità irregolare in transito con precipitazioni sul versante adriatico e neve oltre i 1400-1600 metri. Al pomeriggio poche variazioni con acquazzoni sparsi tra Marche e Abruzzo e locali fenomeni in Umbria, neve oltre i 1500-1600 metri. In serata e nella notte ancora piogge sul versante adriatico non quota neve in calo fin verso i 1400-1500 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge da isolate a sparse, ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte ancora maltempo tra Sicilia e regioni peninsulari e cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna.