Scuola, Caliste – Fannunza: Il Municipio V partecipa al bando della Regione Lazio “Sicurezza in Comune” per l’installazione di sistemi di videosorveglianza

AgenPress. “Il nostro Municipio ha partecipato al bando della Regione Lazio denominato “Sicurezza in Comune”, con l’obiettivo di ottenere finanziamenti destinati all’installazione di sistemi di videosorveglianza presso strutture di particolare interesse pubblico.

In particolare, visto l’esiguo importo destinato alla Capitale, abbiamo potuto indicare solo due nidi d’infanzia, “Giocosi Anatroccoli” e “L’Albero Azzurro”, che sono stati selezionati sulla base dell’elevato numero di furti subiti negli ultimi tempi. La protezione di questi spazi educativi è per noi una priorità, poiché essi ospitano quotidianamente bambini e famiglie, rappresentando un punto nevralgico della nostra comunità.

Ci auguriamo che la Regione possa approvare il nostro progetto e fornire i fondi necessari per contribuire concretamente a rafforzare la sicurezza del nostro territorio. Inoltre, auspichiamo che, in futuro, possano essere stanziati ulteriori finanziamenti per permettere ai Municipi di implementare soluzioni efficaci nella lotta alla microcriminalità, sostenendo così le scuole, le famiglie, i bambini e il personale educativo. Riteniamo che investire nella sicurezza sia fondamentale per garantire la tranquillità e il benessere di tutta la comunità, e continueremo a lavorare in questa direzione”.

Lo dichiarano in una nota congiunta, Mauro Caliste presidente del Municipio Roma V e Cecilia Fannunza assessore municipale alle politiche educative.