Donne: Mattia (Pd), nel Lazio meno lavoro e più infortuni. Investire su occupazione di qualità e sicurezza lavoro

AgenPress. “Nel Lazio le donne sono meno occupate rispetto a quelle delle altre regioni del centro-Nord Italia e, quando lavorano, sono sottopagate rispetto ai colleghi uomini e, per di più, soggette ad un aumento degli infortuni sul lavoro.

E’ il quadro allarmante che emerge dai dati presentati oggi rispettivamente dal report Cnel-Istat sull’occupazione femminile, secondo il quale, citando testualmente, ‘tutte le regioni del Nord e del Centro, tranne il Lazio, hanno raggiunto l’obiettivo del 60% della Strategia di Lisbona del 2010′, e dall’indagine della Cgil Roma e Lazio sulla sicurezza del lavoro, che nel 2024 ha registrato ben 16.449 infortuni sul lavoro denunciati da donne, 377 in più del 2023, con una vera e propria escalation nelle province di Roma (216 in più) e di Frosinone (174 in più).

E’ quindi fondamentale che si torni a investire sulla sicurezza sul lavoro e su un’occupazione femminile di qualità, dando piena attuazione e risorse adeguate alle leggi regionali sulla parità salariale, sul sistema d’istruzione integrato 0-6 anni e alle misure per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, componente della IX Commissione Lavoro alla Pisana.