Manifestazione Direttori Ministero Giustizia a Roma per dire NO alla soppressione del profilo professionale

PROCLAMATO LO SCIOPERO DELLA CATEGORIA PER IL 20 SETTEMBRE

AgenPress. Fallito il tentativo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro, il Coordinamento Nazionale Direttori Giustizia proclama lo sciopero dei direttori del Ministero della Giustizia per il prossimo 20 settembre.

In una calda mattina di fine estate quasi 600 direttori provenienti da tutta Italia si sono ritrovati per la prima volta a Roma, in Piazza Cavour davanti alla Cassazione, per manifestare in difesa del proprio profilo professionale messo in discussione dall’ultima bozza di Contratto Collettivo sottoposto ai sindacati e per chiedere l’ingresso nell’AREA delle Elevate Professionalità (la c.d. quarta area) di prossima istituzione nel comparto giustizia.

Tanti gli interventi appassionati dei direttori che si sono succeduti nel corso della manifestazione: presenti anche l’on. Dori e il sen. Magni entrambi di AVS.

Da registrare anche il sostegno ai direttori di numerosi magistrati e della stessa ANM, dell’Associazione Dirigenti Giustizia e della Cassa Cancellieri.