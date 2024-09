Enti locali: Mattia (Pd), congratulazioni a Gualtieri neopresidente ALI

AgenPress. “Congratulazioni al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, eletto all’unanimità nuovo presidente di ALI (Autonomia Locali Italiane).

Oltre a portare avanti il grande lavoro già avviato dal presidente uscente, Matteo Ricci, Gualtieri sarà la nostra ‘testa d’ariete’ contro l’autonomia differenziata. Un provvedimento che rischia di spaccare l’Italia in cittadini di serie A e serie B, in direzione opposta ai principi costituzionali, con conseguenze drammatiche in diversi ambiti, come sanità, istruzione, trasporti e ambiente.

Basti pensare ad esempio all’allarmante carenza di medici di base e pediatri di libera scelta, che già ora scontano i nostri territori. Proseguendo di questo passo, infatti, secondo i dati della Fondazione Gimbe il Lazio nel 2025 sarà la Regione d’Italia con il minor numero di medici di base.

Ma queste sono solo alcune delle sfide, che ci vedranno impegnati al fianco del neopresidente e degli amministratori locali, a cui si aggiungono: la bonifica dei Comuni sciolti per mafia, come Anzio e Nettuno cui potrebbe aggiungersi anche Aprilia, e le ingerenze della criminalità nella gestione dei territori; crisi climatica; sicurezza sul lavoro; tutela dell’occupazione; applicazione etica dell’Intelligenza Artificiale; donne e pari opportunità; più risorse per i servizi per i più fragili e il percorso d’istruzione 0-6 anni”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio e delegata nazionale ALI, Eleonora Mattia, a margine del XX Congresso Nazionale ALI svoltosi oggi in Campidoglio a Roma.