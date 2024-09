La Russia ha iniziato a produrre un drone kamikaze Garpiya-A1 con motore e componenti cinesi

AgenPress – La Russia ha iniziato l’anno scorso a produrre un nuovo drone d’attacco a lungo raggio denominato Garpiya-A1, utilizzando motori e componenti cinesi, che ha utilizzato nella guerra in Ucraina, secondo due fonti di un’agenzia di intelligence europea e documenti visionati da Reuters.

Le informazioni di intelligence, che includevano un contratto di produzione per il nuovo drone, la corrispondenza aziendale sul processo di fabbricazione e documenti finanziari, indicavano che IEMZ Kupol, una sussidiaria del produttore di armi statale russo Almaz-Antey, ha prodotto più di 2.500 Garpiya da luglio 2023 a luglio 2024.

Le due fonti di intelligence hanno affermato che la Garpiya, che in russo significa Arpia, è stata schierata contro obiettivi militari e civili in Ucraina, causando danni alle infrastrutture critiche e provocando vittime tra civili e militari. Le stesse fonti hanno condiviso con Reuters quelle che hanno detto essere immagini provenienti dall’Ucraina del relitto di un Garpiya, senza fornire ulteriori dettagli. Reuters sottolinea di aver trovato informazioni che rafforzano questa conclusione, ma non è stata in grado di confermare le immagini in modo indipendente.