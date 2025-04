Dazi USA. Gli minacciano la Cina con tariffe aggiuntive del 50%

AgenPress – Donald Trump ha dichiarato lunedì di essere pronto a imporre nuovi dazi del 50% sulla Cina, in seguito ai dazi di ritorsione annunciati da Pechino la scorsa settimana, inasprendo ulteriormente la guerra commerciale globale che ha scosso i mercati.

Ha affermato che i dazi aggiuntivi entreranno in vigore a metà settimana se la Cina non rimuoverà la tariffa di ritorsione del 34% entro martedì.

Ha inoltre affermato che gli incontri richiesti dalla Cina saranno annullati, mentre gli altri Paesi inizieranno immediatamente a negoziare sul commercio.

“Ieri la Cina ha emesso tariffe di ritorsione del 34%, in aggiunta alle tariffe già record, tariffe non monetarie, sovvenzioni illegali alle aziende e massiccia manipolazione valutaria a lungo termine, nonostante il mio avvertimento che qualsiasi paese che si vendichi contro gli Stati Uniti emettendo tariffe aggiuntive, oltre al loro abuso tariffario a lungo termine già esistente nei confronti della nostra nazione, verrà immediatamente colpito da tariffe nuove e sostanzialmente più elevate, oltre a quelle inizialmente stabilite”, ha scritto Trump su Truth Social.

“Pertanto, se la Cina non ritirerà il suo aumento del 34% rispetto ai suoi abusi commerciali già di lunga data entro domani, 8 aprile 2025, gli Stati Uniti imporranno tariffe AGGIUNTIVE alla Cina del 50%, a partire dal 9 aprile”, ha continuato.

“Inoltre, tutti i colloqui con la Cina riguardanti i loro incontri richiesti con noi saranno terminati! I negoziati con altri paesi, che hanno anche richiesto incontri, inizieranno immediatamente. Grazie per l’attenzione a questa questione!”

Trump aveva già imposto due tranche di dazi aggiuntivi del 10% su tutte le importazioni cinesi, che la Casa Bianca ha dichiarato necessari per arginare il flusso di fentanyl illecito dal paese agli Stati Uniti. La scorsa settimana, Trump ha annunciato un ulteriore 34% su tutti i beni cinesi , che dovrebbe entrare in vigore mercoledì. Se la sua ultima minaccia di un ulteriore 50% entrasse in vigore, i beni cinesi in arrivo negli Stati Uniti sarebbero effettivamente soggetti a tariffe del 104%.