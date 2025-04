Il Papa prosegue la convalescenza tra riposo e lavoro

AgenPress. Un clima di ordinarietà – fatta eccezione per la sorpresa di domenica scorsa, quando è comparso in Piazza San Pietro, nello stupore collettivo, durante la Messa per il Giubileo degli Ammalati – permea le giornate di Papa Francesco, che con “umore buono” prosegue la sua convalescenza da oltre due settimane a Casa Santa Marta.

In questo quadro di piccoli progressi, già riscontrati dai primi giorni di convalescenza, Papa Francesco fa quotidianamente uso della ossigenazione: quella ad alti flussi solo nelle ore notturne e solo “a bisogno”, cioè quando richiesto. Stazionario resta anche il quadro dal punto di vista degli esami clinici. Non ci sono informazioni su analisi o lastre effettuate dal Papa in questa settimana. La Sala Stampa conferma però la prosecuzione della terapia farmacologica e delle fisioterapie motoria e respiratoria.