Dazi USA. L’UE offre un accordo “zero per zero” agli USA su automobili e beni industriali

AgenPress – L’UE ha affermato di aver offerto agli Stati Uniti un accordo tariffario “zero per zero” su automobili e beni industriali settimane prima che Donald Trump lanciasse la sua guerra commerciale , ma che non avrebbe aspettato per difendersi.

Maros Šefčovič, commissario europeo per il commercio, ha dichiarato di aver proposto l’azzeramento dei dazi sulle automobili e su una serie di beni industriali, come prodotti farmaceutici, gomma e macchinari, durante il suo primo incontro con il segretario al commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, il 19 febbraio.

Ha affermato che l’UE rimane aperta ai colloqui, pur suggerendo che nulla sarà concluso a breve: “Al momento siamo nelle prime fasi delle discussioni, perché gli Stati Uniti vedono i dazi non come un passo tattico, ma come una misura correttiva”.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , ha affermato che l’UE ha offerto “tariffe zero per zero sui beni industriali” e che tale offerta è rimasta sul tavolo.

Trump si è ripetutamente scagliato contro il deficit commerciale degli Stati Uniti in termini di beni con l’UE, concentrandosi sulle automobili. “Non prendono le nostre auto, non prendono i nostri prodotti alimentari, non prendono niente”, ha detto di nuovo nel weekend.

Ma Šefčovič ha respinto le proposte secondo cui i paesi dell’UE avrebbero abbandonato l’IVA, una delle lamentele di Trump. Ha affermato che l’UE ha impiegato “un po’ di tempo ed energie” per spiegare alle controparti statunitensi come funziona l’imposta sulle vendite, citandone l’uso in oltre 160 paesi . “Siamo pronti a discutere, a esaminare le cose, ma deve essere una soluzione reciprocamente vantaggiosa”.