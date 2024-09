Casa Bianca. Sullivan annuncia che Biden vedrà Zelensky all’Onu. Rafforzare l’Ucraina, ritardi negli aiuti a causa della logistica

AgenPress – Joe Biden incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’Onu. Lo ha detto il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan.

Joe Biden è determinato a usare il resto del suo mandato per rafforzare l’Ucraina. “Siamo in un momento cruciale” e “useremo ogni giorno” del restante mandato di Joe Biden “in modo prezioso per quanto riguarda il sostegno all’Ucraina. Il nostro lavoro è quello di mettere l’Ucraina nella posizione più forte possibile sul campo di battaglia così che Kiev sia in una posizione forte al tavolo delle trattative”, ha aggiunto Sullivan, spiegando che i ritardi negli aiuti all’Ucraina sono per la logistica, non per mancanza di volontà.

