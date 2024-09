Camporini (Ex Gen. Aeronautica): attacco Libano ai limiti del fantascientifico. Governo Israeliano in crisi

AgenPress. Sulle esplosioni di ieri in Libano che hanno causato 18 morti e 4 mila feriti, Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare e della Difesa, ai microfoni di radio Cusano, nel corso della trasmissione ‘Cinque Notizie’ condotta da Gianluca Fabi, ha dichiarato “è un fatto imprevisto e imprevedibile per come si è generato.

Israele sta combattendo su tutti i fronti e in questo quadro cerca di colpire gli Hezbollah. L’operazione che è stata condotta-ha proseguito Camporini- ha una complessità anche tecnologica e nel governo israeliano stanno nascendo divergenze sull’opportunità o meno di un attacco agli Hezbollah, provvisti di un arsenale migliore di quello di Hamas. Ma quanto accaduto ieri è senza dubbio ai limiti del fantascientifico” ha sottolineato il Gen. Camporini che in merito alla dichiarazione di Mario Draghi sulla necessità che l’Europa abbia una maggiore autonomia riguardo la difesa, ha proseguito dicendo che “il punto principale sarebbe capire chi prende decisioni e chi viene comandato”, ha concluso.