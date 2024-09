Matteo Bassetti: “Violenze negli ospedali frutto di diffidenza anche per vaccini”

AgenPress. “Credo che questa barriera di diffidenza nei confronti dei vaccini non la supereremo facilmente anche perché buona parte di quello che sta accadendo nei nostri ospedali e ai nostri sanitari è frutto di un evidente odio anche nei confronti dei vaccini, che in verità sono strumento della medicina moderna per difendersi dalle infezioni” così Matteo Bassetti, Primario di malattie infettive presso l’Ospedale S. Martino di Genova, ai microfoni di Radio Cusano nel corso della trasmissione ‘Cinque Notizie’ condotta da Gianluca Fabi.

“Purtroppo-ha proseguito- c’è contro i vaccini una battaglia continua e costante che si riverbera nei nostri ospedali con la violenza che abbiamo visto. Basterebbe spiegare che i vaccini hanno cambiato la storia dell’umanità”. E rispetto al rischio che la situazione possa espandersi anche nei confronti della medicina in generale, Matteo Bassetti ha chiarito “è già successo. Non c’è più, alla luce di quanto ho appena detto, quel riconoscimento del concetto di autorevolezza che un medico esprimeva. C’è stato in sostanza un abbassamento culturale negli ultimi 3-4 anni e che oggi vede il suo culmine. E la politica, a questo punto, dovrebbe domandarsi da che parte stare”.

In merito alla Commissione d’inchiesta Covid “è un bene se va a valutare le scelte politiche”. Infine, sui casi di influenza “aumenteranno perché si vaccina sempre meno gente. Noi siamo uno dei paesi meno vaccinati al mondo per influenza. Forse varrebbe la pena stimolare di più in tal senso. Io onestamente ormai mi sono stufato, ognuno è libero e artefice della propria salute”, ha concluso Matteo Bassetti.