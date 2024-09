Maltempo in Emilia Romagna. In 24 ore caduti 250-270 mm di pioggia. Mille sfollati. Due dispersi a Bagnacavallo

AgenPress – La regione è flagellata da piogge, nubifragi e livelli d’acqua pari al doppio di quelli che si registrano in un mese intero. A Bagnacavallo (Ravenna) due persone risultano disperse. Le scuole nella zona rossa resteranno chiuse in gran parte delle province. L’allerta rossa è stata prorogata anche per venerdì in tutto il territorio del Ravennate.

” Giovedì in 24 ore sono caduti 250-270 millimetri di pioggia, vale a dire che in tutta la giornata su un metro quadrato di superficie sono caduti 250 litri di acqua”, spiega Giorgio Bartolini del consorzio LaMMA tra Regione Toscana e Cnr, riguardo la situazione dell’Emilia Romagna che ha sperimentato la terza alluvione in poco più di un anno con esondazioni, allagamenti ed evacuazioni.

“La fase più intensa del maltempo si è esaurita e la situazione è in via di miglioramento, ci saranno temporali anche in altre zone, ma non sono fenomeni di cui preoccuparsi. Anche nel resto del territorio nazionale la situazione è molto più tranquilla: domani ci sarà qualche precipitazione in più su Marche, Abruzzo e Puglia ma non si tratta di una situazione ‘stazionaria’ così come lo è stata in Emilia Romagna”.

L’innalzamento del livello del torrente Savena preoccupa a Bologna mentre a Modigliana (Forlì-Cesena) fa paura la piena del torrente Tramazzo.

Inondato Castel Bolognese (Ravenna) e alluvionata Faenza, dove sono esondati i fiumi Marzeno e Lamone. Sono oltre mille le persone sfollate in tutta la Regione. Sospesa la circolazione di molti treni. Ad Ancona straripa l’Aspio, strade allagate e zone isolate.

La furia dell’acqua del Lamone fuoriuscita dall’argine a Traversara di Bagnacavallo ha provocato il crollo dei muri di alcune case. I vigili del fuoco sono stati impegnati per soccorrere le persone rimaste bloccate sui tetti.

“Stiamo lavorando per salvare tutte le persone che possiamo. La situazione è poco bella”. ha detto il sindaco Matteo Giacomoni.

Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani sarà prorogata l’allerta meteo rossa per criticità idraulica e idrogeologica nel Ravennate, come disposto dalla Protezione civile. Lo ha fatto sapere, con una nota, l’amministrazione comunale di Ravenna, ricordando come fino alla mezzanotte di oggi sia attiva l’allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica gialla per temporali e criticità costiera. Per la giornata di domani, in considerazione delle elevate precipitazioni cumulate e di quelle previste sulle aree montane centro-orientali, si manterranno livelli idrometrici sostenuti nei tratti montani dei corsi d’acqua.