La Russia è “un aggressore ed un invasore”. Esclusa dalle competizioni mondiali di scacchi. “Vittoria per l’Ucraina”

AgenPress – Le squadre di scacchi di Russia e Bielorussia rimarranno escluse dalle competizioni internazionali, ha stabilito la Federazione Scacchistica Internazionale (FIDE) il 22 settembre.

Entrambi i paesi sono stati esclusi dalla federazione in seguito all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022.

La FIDE ha escluso le bandiere russa e bielorussa dai suoi eventi, ma ha consentito ai giocatori russi e bielorussi di partecipare sotto la bandiera neutrale della FIDE.

Durante una riunione dell’assemblea generale della FIDE tenutasi a Budapest il 22 settembre, 66 paesi hanno votato a favore di una proposta dell’ultimo minuto di consultare il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per consentire ad alcune squadre russe e bielorusse di atleti disabili e juniores di partecipare a eventi scacchistici internazionali.

I delegati di 41 paesi hanno votato per non ammettere alcun giocatore, 21 hanno votato per revocare del tutto il divieto e 27 si sono astenuti o sono stati assenti.

I sostenitori del divieto sottolineano il fatto che la federazione scacchistica russa è strettamente legata al suo governo e alle sue forze armate: l’ex ministro della Difesa Sergei Shoigu e il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sono entrambi membri del consiglio direttivo .

Ora l’ultima parola spetta al Consiglio della FIDE, ma non è previsto che possa ribaltare il risultato.

Il presidente della Federazione scacchistica inglese Malcolm Pein ha descritto il voto come una “cocente sconfitta” per la Russia.

Viktor Kapustin della Federazione scacchistica ucraina ha dichiarato che il risultato è stata una “vittoria per l’Ucraina”.

“La Russia è un aggressore e un invasore, e l’aggressore deve essere punito in tutte le sfere della sua vita, incluso lo sport. È importante mantenere le sanzioni , o addirittura rafforzarle. Perché riconoscano i loro crimini”.